মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে ‘বিশেষ’ বৈঠকে বসতে যাচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বেলা দুইটায় জুমে এই বৈঠক হবে। বৈঠকে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চাওয়া হবে। একই সঙ্গে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বৈঠকে সব বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক (ডিসি), পুলিশ কমিশনার, পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) ও পুলিশ সুপারকে (এসপি) থাকতে বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রসচিব নাসিমুল গনির এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করার কথা রয়েছে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, বৈঠকে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হবে। আগামী নির্বাচন কীভাবে শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনার পাশাপাশি ধর্মীয় এবং জাতীয় কর্মসূচির বিষয়েও আলোচনা হবে।
মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে আইনশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে জানতে চাওয়া হবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। কর্মকর্তাদের তুলে ধরা তথ্যের সাথে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পাওয়া রিপোর্ট মিলিয়ে দেখা হবে।
একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, তাদের জেলাগুলোয় বিগত দিনে যেসব আলোচিত ঘটনা ঘটেছে তাতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। বৈঠকে তা উপস্থাপনের কথা রয়েছে।
এছাড়া নির্বাচন ঘিরে কী করা হচ্ছে, আগামী করণীয় এবং বিদ্যমান সমস্যা আলোচনায় গুরুত্ব পাবে বলে মন্তব্য করেছেন ওই কর্মকর্তা।