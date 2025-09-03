মাদারীপুরের শিবচরে তিন মাস বয়সী এক শিশুকন্যাকে নদীতে ফেলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার নিজের মায়ের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত মা রহিমা আক্তারকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে শিবচরের ময়নাকাটা নদী থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শিবচর সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মো. সালাউদ্দিন কাদের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওইদিন দুপুরে শিবচর পৌরসভার ডিসি রোড এলাকার ভাড়া বাসা থেকে শিশুকন্যা মারিয়াকে নিয়ে বের হন মা রহিমা আক্তার। প্রায় এক ঘণ্টা পর তিনি একা বাসায় ফিরে আসেন এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকেন। প্রথমে তিনি দাবি করেন, অজ্ঞাত কেউ চেতনানাশক খাইয়ে তার সন্তানকে চুরি করেছে। পরবর্তীতে আবার জানান, কেউ শিশুটিকে রেখে গেছে কোথাও।
ঘটনায় সন্দেহ হলে পুলিশ রহিমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। একপর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন, নিজেই শিশুটিকে ময়নাকাটা নদীতে ফেলে দিয়েছেন। পরে পুলিশ নদীতে অভিযান চালিয়ে রাত সাড়ে ৮টার দিকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করে।
শিবচর সার্কেলের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
শিশুটির বাবা রফিকুল ইসলাম জানান, তার স্ত্রী রহিমা আক্তার দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন।