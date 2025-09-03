বাবার অভিযোগে মাদকাসক্ত ছেলের কারাদন্ড

রংপুরের মিঠাপুকুরে মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাবার অভিযোগে মো. আরিফ মিয়া নামে এক যুবককে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে এ সাজা দেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জিল্লুর রহমান। সাজাপ্রাপ্ত আরিফ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের শঠিবাড়ী জয়ন্তীপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।
নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ইউএনও জিল্লুর রহমান জানান, আরিফ মাদকাসক্ত। মাদকের টাকার জন্য সে প্রায়ই বাড়িতে অত্যাচার করত, বাবাকে মারধর করত। তার বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে শঠিবাড়ী এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় সেবনের কল্কী ও ৪ প্যাকেট গাঁজাসহ আরিফকে আটক করা হয়।
পরে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে গাঁজা বহন ও সেবনের অভিযোগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ সনের ৩৬ (৫) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে দুইশত টাকা অর্থদণ্ড সহ ৬ মাসে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সে নিয়মিত মাদক সেবন ও অত্যাচারের কথা স্বীকার করেছে বলে জানান তিনি।