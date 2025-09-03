সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাবার অভিযোগে মাদকাসক্ত ছেলের কারাদন্ড

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৫

রংপুরের মিঠাপুকুরে মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাবার অভিযোগে মো. আরিফ মিয়া নামে এক যুবককে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। 

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে এ সাজা দেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জিল্লুর রহমান। সাজাপ্রাপ্ত আরিফ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের শঠিবাড়ী জয়ন্তীপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ইউএনও জিল্লুর রহমান জানান, আরিফ মাদকাসক্ত। মাদকের টাকার জন্য সে প্রায়ই বাড়িতে অত্যাচার করত, বাবাকে মারধর করত। তার বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে শঠিবাড়ী এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় সেবনের কল্কী ও ৪ প্যাকেট গাঁজাসহ আরিফকে আটক করা হয়। 

পরে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে গাঁজা বহন ও সেবনের অভিযোগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ সনের ৩৬ (৫) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে দুইশত টাকা অর্থদণ্ড সহ ৬ মাসে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সে নিয়মিত মাদক সেবন ও অত্যাচারের কথা স্বীকার করেছে বলে জানান তিনি।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ রংপুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিলেটে লুট হওয়া জব্দকৃত ভাঙা পাথর উঠছে নিলামে

বিএনপির মঞ্চ ফাঁকা: দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা, ১৪৪ ধারা জারি

অটোরিকশার ধাক্কায় শিক্ষকের মৃত্যু, তিন ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

তিন মাসের শিশুকে নদীতে ফেলে হত্যার অভিযোগে মা আটক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সংস্কারের এক বছর না পেরোতেই ধসে পড়ছে সড়ক

মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিংয়ে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

সাজেকে জুম ফসলে ইঁদুরের উপদ্রব, বিপাকে জুমিয়ারা

মাদক নিয়ে দ্বন্দ্বে কুপিয়ে যুবকের পায়ের ৫ আঙুল বিচ্ছিন্ন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng