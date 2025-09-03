সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিলেটে লুট হওয়া জব্দকৃত ভাঙা পাথর উঠছে নিলামে

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৭

সিলেটের ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র থেকে লুট হওয়া ভাঙা পাথরের প্রথম ধাপের নিলাম বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) আয়োজিত এই নিলামে ৬১ হাজার ৯০০ ঘনফুট ভাঙা সাদাপাথর বিক্রির জন্য তোলা হবে।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম জানান, পাথর লুটের ঘটনায় জব্দ হওয়া ভাঙা পাথর পর্যায়ক্রমে নিলামে বিক্রি করা হবে। ইতোমধ্যে জব্দ করা হয়েছে মোট ১ লাখ ৮ হাজার ৯১ ঘনফুট ভাঙা পাথর। এর মধ্যে সিলেট সদরের ধোপাগুল এলাকা থেকে জব্দ হওয়া ৬১ হাজার ৯০০ ঘনফুট এবং গোয়াইনঘাটের মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে ৪৬ হাজার ১৯১ ঘনফুট পাথর নিলামে তোলা হচ্ছে।

বিএমডির পরিচালক (উপসচিব) মো. আহসান উদ্দিন মুরাদ স্বাক্ষরিত এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নিলামে অংশগ্রহণে আগ্রহীদের ২ লাখ টাকার ফেরতযোগ্য পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জামানত জমা দিতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে ৫ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০:৩০টা থেকে ১১:০০টা পর্যন্ত। একই দিন সকাল ১১:০০টায় সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের হলরুমে নিলাম কার্যক্রম শুরু হবে। অংশগ্রহণকারীদেরকে রেজিস্ট্রেশনের সময় অফেরতযোগ্য ৫০০ টাকা নগদ প্রদান করতে হবে। সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি দেখানো বাধ্যতামূলক।

নিলামের শর্তাবলি সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট, সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের ওয়েবসাইট, এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত সিলেটের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৩০ লাখ ঘনফুট লুটপাট হওয়া সাদাপাথর জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৭ লাখ ঘনফুট পাথর বিভিন্ন স্ট্যান্ডে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। শুধু মঙ্গলবারই ৫০ হাজার ঘনফুট পাথর প্রতিস্থাপন করা হয়। ধোপাগুল স্ট্যান্ডে প্রতিস্থাপনের জন্য আরও ১৩ লাখ ৪০ হাজার ঘনফুট পাথর মজুদ রয়েছে।

সম্প্রতি সিলেট সদরের ধোপাগুল ক্রাশিং জোন এবং জাফলংয়ের মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে বিশাল পরিমাণ পাথর উদ্ধার করে প্রশাসন। উদ্ধারকৃত পাথরের মধ্যে যেগুলো ক্রাশার দিয়ে ভাঙা হয়েছিল, সেগুলোকেও জব্দ করা হয় এবং সেগুলো থেকেই এবার নিলাম কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

