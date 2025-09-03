সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিল থেকে অর্ধগলিত নারীর মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৮

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় একটি বিল থেকে কেয়া বেগম (২২) নামে এক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। 

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের তারাপুর এলাকার একটি বিলের কচুরিপানার নিচ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত কেয়া বেগম ওই এলাকার সুমন আলীর স্ত্রী।

শিবগঞ্জ থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া বলেন, গত ২৮ আগস্ট রাতের খাবার খেয়ে নিজ শয়ন ঘরে ঘুমাতে যান কেয়া বেগম। পরদিন সকালে তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও সন্ধান না পাওয়ায় গত ২৯ আগস্ট শিবগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়। 

তিনি আরও বলেন, বুধবার সকালে কেয়া বেগমের পিতা মির্জা সাহারিয়া খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে বাড়ির পার্শ্ববর্তী বিলের কচুরিপানা নিচে অর্ধগলিত মরদেহ দেখতে পেয়ে থানা পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তার শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। 

পরিবারের বরাত দিয়ে ওসি বলেন, প্রায় দশ মাস ধরে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন অবস্থায় চলাফেরা করত কেয়া বেগম। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে। 

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

মরদেহ উদ্ধার সারাদেশ

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
