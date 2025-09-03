মেঘমল্লারকে দেখতে হাসপাতালে শিবিরের এস এম ফরহাদ ও ছাত্রদলের হামিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ-ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণার মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস পদপ্রার্থী মেঘমল্লার বসু। মঙ্গলবার (২ আগস্ট) তার অস্ত্রোপচার হয়েছে। অপারেশনের পর হাসপাতালে থাকা মেঘমল্লারকে দেখতে যান শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী এস এম ফরহাদ ও ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামিম।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে মেঘমল্লারকে দেখতে যান ফরহাদ ও হামিম।
বের হয়ে একটি ছবি শেয়ার করেন ফরহাদ। সেখানে ক্যাপশন দিয়েছেন- ‘মেঘ দা, আপনি সুস্থ হয়ে দ্রুতই রাজনীতির ময়দানে ফিরে আসুন। আমাদের মাঝে মতের বৈচিত্র্য থাকবে, আদর্শের ভিন্নতা থাকবে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের জন্য স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করবার লড়াইটা আমাদের সবার। মেঘমল্লার বসু দাদার পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি।’
অন্যদিকে, তানভীর বারী হামিম তার একটি ফেসবুকে পোস্ট লেখেন, প্রতিরোধ পর্ষদের জিএস প্রার্থী অসুস্থ মেঘমল্লার বসুকে দেখতে হাসপাতালে আজ সকালে। আমি মেঘ দা’র দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।
এর আগে মেঘমল্লার তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে জানান, ‘যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটাই সত্য হলো। শরীর বিট্রেই করল। আজ রাতে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন। সশরীরে আর মনে হয় ক্যাম্পেইন করতে পারব না। সরল অপারেশন এমনিতে। কিন্তু ডাক্তার কোনোভাবেই দেরি করতে রাজি নন। অবস্থা নাকি ইতিমধ্যেই বেশ খারাপ। রাজনৈতিক শত্রু মিত্র সকলের দোয়া, আশীর্বাদপ্রার্থী।’
অ্যাপেন্ডিসাইটিসের তীব্র ব্যথা নিয়ে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতে তার অ্যাপেন্ডিক্স অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়।