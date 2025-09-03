সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত দুর্গম অঞ্চলে বিমান থেকে কমান্ডো নামাচ্ছে আফগানিস্তান

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪২
আফগানিস্তানে দুর্গম অঞ্চলে ভূমিকম্পে বহু ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কুনার প্রদেশের দুর্গম অঞ্চলে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে বেঁচে যাওয়াদের উদ্ধারের জন্য কমান্ডো অভিযান শুরু করেছে দেশটির সরকার।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রদেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান এহসানুল্লাহ এহসান বলেছেন, আহতদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার নামতে পারছে না - এমন স্থানগুলোতে কয়েক ডজন কমান্ডোকে বিমান থেকে নামানো হচ্ছে।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ৪০০ ছাড়িয়েছে। খাদ্য, আশ্রয় এবং চিকিৎসা সরবরাহের প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।

আফগানিস্তান ভয়াবহ ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। গত রোববার (৩১ আগস্ট) মধ্যরাতে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে কুনার এবং নাঙ্গারহার প্রদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এরপর মঙ্গলবার ৫.৫ মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্পে পাহাড় থেকে পাথর নেমে যাওয়ায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে উদ্ধার প্রচেষ্টাও ব্যাহত হয়।

এহসানুল্লাহ এহসান বলেন, একটি শিবির স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে পরিষেবা এবং ত্রাণ সরবরাহ ও জরুরি সাহায্যের সমন্বয় হচ্ছে। দুটি কেন্দ্র আহতদের স্থানান্তর, মৃতদের দাফন এবং জীবিতদের উদ্ধার তদারকি করছে।

এর আগে উদ্ধারকারীরা পাহাড়ি ভূখণ্ড এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছিল।

তালেবান প্রশাসন জানায়, মৃতের পাশাপাশি ৩ হাজার ১২৪ জন আহত হয়েছে এবং পাঁচ হাজার ৪০০ বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। জাতিসংঘ সতর্ক করেছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকাপড়া লোকদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

ইত্তেফাক/এমএমকে/এসকে

বিষয়:

মৃত্যু আফগানিস্তান এশিয়া অভিযান উদ্ধার ভূমিকম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কিশোরী কন্যাকে নিয়ে বেইজিংয়ে কিম, পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে গুঞ্জন

চীনের বিশাল কুচকাওয়াজ ‘নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ’ করছে জাপান সরকার

চীনের শক্তি প্রদর্শন, একসঙ্গে দেখলেন শি-পুতিন ও কিম

মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয় ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পাকিস্তানে পৃথক ৩ সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ২২

আফগানিস্তানে আবারও ভূমিকম্পের আঘাত

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ৪১১

ইন্দোনেশিয়ায় এক ডেলিভারি রাইডারের মৃত্যু কীভাবে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের জন্ম দিল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng