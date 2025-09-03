সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
ফেরদৌসের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনে মুখ খুললেন শ্রীলেখা

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪২

ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ফেরদৌস আহমেদের সঙ্গে ওপার বাংলার অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের প্রেমের গুঞ্জন দীর্ঘদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে এবার সেই জল্পনায় সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানালেন শ্রীলেখা নিজেই।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলেখা বলেন, বাংলাদেশের পরিচালক স্বপন সাহা তার ছবির জন্য তাকে ডেকেছিলেন। ছবির নাম ছিল ‘সিংহ পুরুষ’। ওই ছবিতে দ্বিতীয় নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন ফেরদৌস। সেখানেই প্রথমবার তার সঙ্গে পরিচয় হয়।

শ্রীলেখা জানান, শান্ত ও নম্র স্বভাবের জন্য ফেরদৌস তার ভালো লেগেছিল। কলকাতায় ফেরার পর তিনি একাধিক পরিচালকের ফোন পান। তাদের মধ্যে ছিলেন বাসু চট্টোপাধ্যায়ও। শ্রীলেখা বলেন, “বাসুদা তখন ‘হঠাৎ বৃষ্টি’ ছবির নায়িকা হিসেবে আমাকে ঠিক করেছেন। নায়ক খুঁজছিলেন। আমি তখন ফেরদৌসের নাম প্রস্তাব করি। আমার সূত্রেই ও টলিউডে কাজ শুরু করে।”

তবে এই সূত্রেই প্রেমের গুঞ্জন জন্ম নিয়েছিল। এ বিষয়ে শ্রীলেখা বলেন, “কারো নাম পরিচালককে বললেই প্রেম হয়ে যায় না। আমি তো শুধু অভিনেতা নয়, অনেক অভিনেত্রীর নামও পরিচালকদের বলি।”

অভিনেত্রীর বক্তব্যে পরিষ্কার, ফেরদৌসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ পেশাদার। ব্যক্তিগত জীবনে নয়, কেবল কাজের সূত্রেই দুই তারকার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল।

