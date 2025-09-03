লিটন ঝড়ের পর বৃষ্টিতে বন্ধ খেলা

টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে লিটন দাসের তান্ডবের মুখে পড়েছে নেদারল্যালন্ডস। বৃষ্টি আসার আগে মাত্র ৪ ওভার ১ বলে ওপেনার সাইফকে হারিয়ে ৬০ রান তুলে বাংলাদেশ। এরমধ্যে ১৬ বলে ৪২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন অধিনায়ক লিটন দাস। ওপেন করতে নামা লিটন ৫ চার আর ২ ছক্কায় তার ইনিংস সাজান।
আরেক ওপেনার সাইফ ৮ বলে ১২ রান করে ক্লাইনের বলে বোল্ড হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন। লিটনের সঙ্গে ক্রিজে আছেন ২ বলে ৩ রান করা তাওহিদ হৃদয়।
সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে ৫ পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ। শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও শরীফুল ইসলামকে জায়গা করে দিতে সরে গেছেন দুই ওপেনার তানজিদ হাসান ও পারভেজ হোসেন, অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান ও দুই পেসার তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। ২ বছর ১০ মাস পর বাংলাদেশের হয়ে টি–টোয়েন্টি খেলছেন নুরুল হাসান।
টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস। আগের দুই ম্যাচে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লিটন দাস।
নেদারল্যান্ডসের একাদশ
ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, তেজা নিদামানুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক), শারিজ আহমেদ, নোয়াহ ক্রস, টিম প্রিঙ্গল, কাইল ক্লাইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকেরেন ও ড্যানিয়েল ডোরাম।
বাংলাদেশের একাদশ
লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, জাকের আলী, রিশাদ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, তানজিম হাসান, নাসুম আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম।