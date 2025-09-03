সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪ হাজার এএসআই নিয়োগ: ২ হাজার পদোন্নতি, ২ হাজার সরাসরি

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২২
পুলিশের মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম । ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে পুলিশ বিভাগে চার হাজার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম। তিনি জানান, নিয়োগের অর্ধেক হবে সরাসরি, আর অবশিষ্ট অর্ধেক পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন আইজিপি।

বাহারুল আলম বলেন, 'নিয়োগবিধিতে কিছু সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তা করে দিচ্ছে। এতে করে নিয়োগের পথ এখন কিছুটা সহজ হয়েছে।'

নির্বাচনের আগে এই নিয়োগ আসছে কি না— এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অবশ্যই। প্রধান উপদেষ্টা সম্প্রতি একাধিক বাহিনীর নিয়োগ নিয়ে নীতিগত সম্মতি দিয়েছেন। এখন সেই কাজই হচ্ছে।'

এ সময় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেস উর রহমান জানান, পুলিশের প্রতিনিধিদল মন্ত্রণালয়ে এসে বিধিমালার কিছু সংশোধন নিয়ে আলোচনা করেছে।

তিনি বলেন, 'পুলিশ রেগুলেশনের দুই-একটি সংশোধন করে নিয়োগ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়, সে লক্ষ্যে আজকের বৈঠক হয়েছে। এতে করে এএসআইসহ অন্যান্য নিয়োগ দ্রুত সম্পন্ন হবে।'

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

পুলিশ সরকারি চাকরি নিয়োগ

