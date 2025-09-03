যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় হতে যাচ্ছে ‘৭ম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট’

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ট্যাম্পা শহরে আগামী বছরের ২৪ ও ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ‘৭ম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট’। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, সরকারি প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী-নিবেশকারী, সাংস্কৃতিক সংগঠন, পর্যটন পেশাজীবী এবং তরুণ উদ্যোক্তারা।
আয়োজকরা জানান, এবারের ফেয়ার ও ফেস্ট হবে সংস্কৃতি, ব্যবসা, উদ্ভাবন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক মহামিলন মেলা। আয়োজনের মূল আকর্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে- গ্লোবাল ট্রেড শো ও এক্সিবিশন; আন্তর্জাতিক বিজনেস সামিট ও বি-টু-বি নেটওয়ার্কিং; ইয়ুথ সামিট- তরুণ উদ্যোক্তা ও ভবিষ্যৎ নেতাদের প্ল্যাটফর্ম; সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, ফুড ফেস্টিভ্যাল ও কুলিনারি শোকেস আর্ট ও ক্র্যাফট প্রদর্শনী।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এই আয়োজন বাংলাদেশের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরি করবে। এর মাধ্যমে দেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবে। সাংস্কৃতিক দল ও শিল্পীরা বাংলাদেশের ঐতিহ্য তুলে ধরতে পারবে এবং তরুণরা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবে।
আয়োজক কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ থেকে ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও তরুণ প্রজন্ম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে দেশের সাফল্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন- ৭ম ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট ট্যাম্পা ফ্লোরিডা ২০২৬ এর কনভেনার আতিকুর রহমান, কো চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, বশির উদ্দিন, সোলাইমান, আনভির আহমেদ দিপু এবং অর্গানাজিং চেয়ারম্যান মো জুলফিকার আলী। এছাড়া আবুল হোসেন, প্রেসিডেন্ট-বিজেএমএ, বিটিভির সাবেক পরিচালক মীর আহসান, বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোরশেদ, এসোসিয়েশন অব ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট ইউএসএ আইএনসির ডিরেক্টর কাজী জাহিদুল ইসলাম, আবদুল খালেক, হারুনুর রশিদ, ওয়াকিল উদ্দিন।