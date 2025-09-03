সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আমরা বিএনপি পরিবারের সহযোগিতায় সুস্থ জীবনের পথে বারহাট্টার ছোট্ট রাতুল

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৫

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার অসহায় রিক্সাচালক বাবার সন্তান তানভির ইসলাম রাতুল (৬) জন্ম থেকেই জটিল হৃদরোগে ভুগছিল। হার্টের ছিদ্র, সংকুচিত পালমোনারি ভাল্ব ও ডায়াফ্রামেটিক হার্নিয়ার মতো জটিল জন্মগত সমস্যার কারণে তার ছোট্ট জীবন ছিল সীমাহীন কষ্টে ভরা।

“আমরা বিএনপি পরিবার”-এর সহযোগিতায় গত ৩০ জুন রাতুলকে ভর্তি করা হয় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে। সেখানে শিশু কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. জাহিদুল ইসলাম এবং থোরাসিক সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. কাজী সাইফুল ইসলাম শাকিল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের নির্দেশে পুরো চিকিৎসা প্রক্রিয়ার সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেন ডক্টরস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. আ ন ম মনোয়ারুল কাদির বিটু।

আজ (৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫) রাতুল ও তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন  ''আমরা বিএনপি পরিবার”-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন, সদস্য সচিব মো. মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন, বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এটিএম আব্দুল বারী ড্যানি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের কার্ডিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সারোয়ার হোসেন, সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. মো. সামিউর রহমান, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি বিভাগের সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. হুজ্জাতুল রানা সহ অন্যান্য চিকিৎসকবৃন্দ।

চিকিৎসক দলের ভাষ্যমতে, রাতুল এখন অনেকটাই সুস্থ এবং আগামী দু-একদিনের মধ্যেই বাসায় ফিরতে পারবে।

উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এ সময় রাতুলের পরিবারের কাছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আন্তরিক শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং ভবিষ্যতে তার চিকিৎসাজনিত যেকোনো প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

ইত্তেফাক/আইএ

