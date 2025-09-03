সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভাইরাল ভিডিও

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পরই কিমের ডিএনএ মুছতে ব্যস্ত কর্মীরা

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩১
বেইজিংয়ে পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কিম জং উন যে সমস্ত জিনিসপত্র স্পর্শ করেছিলেন সেগুলো পরিষ্কার করছেন উত্তর কোরিয়ার এক কর্মী। ছবি: সংগৃহীত

উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন খুব কমই বিদেশ সফরে যান। গেলেও বিমানে ভ্রমণ করেন না। চড়েন বিশেষ ট্রেনে। এবার চীনের বিজয় দিবসের সামরিক কুচকাওয়াজে যোগ দিতে সেই ট্রেনে চড়েই সেখানে গেছেন।

কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কিমের সাক্ষাতের পর একটি ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে যা সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে। এই ভিডিওটি কূটনৈতিক প্রোটোকলের চেয়ে ক্রাইম মুভির স্বাদ বেশি দিচ্ছে। 

ভিডিওতে দেখা গেছে, বেইজিংয়ে পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কিম জং উন যে সমস্ত জিনিসপত্র স্পর্শ করেছিলেন সেগুলো পরিষ্কার করছেন উত্তর কোরিয়ার কর্মীরা।  
 
আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বেইজিংয়ে এক বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজের পর পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন কিম। বৈঠক শেষ হতেই লক্ষ্য করা যায় বিষয়টি। টেলিগ্রামে পোস্ট করা ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, বৈঠক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিমের দুই সহযোগী দ্রুত কাজ শুরু করেছেন।

একজন কর্মচারী কিমের চেয়ারের পিছনের অংশটি সাবধানে ঘষে ঘষে মুছছেন। অন্যজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মতো সাবধানে তার গ্লাসটি একটি ট্রেতে করে নিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ কিম যা কিছু স্পর্শ করেছিলেন তা পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং কিছু জিনিসপত্র এমনকি কর্মকর্তারা নিয়েও যান।
 
চেয়ারের হাতল থেকে শুরু করে পাশের টেবিল পর্যন্ত উত্তর কোরিয়ার নেতার উপস্থিতির প্রতিটি চিহ্ন মুছে ফেলা হয়। রুশ সাংবাদিক আলেকজান্ডার ইউনাশেভ বিষয়টি নিয়ে তার চ্যানেল ইউনাশেভ লাইভে বলেছেন, ‘আলোচনার পর উত্তর কোরিয়ার নেতার সঙ্গে থাকা কর্মীরা কিমের উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন সাবধানে মুছে ফেলেন।’
 
ইউনাশেভ বলেন, কর্মকর্তারা কিম যে গ্লাসে পান করেছিলেন, সেই গ্লাসটিও সরিয়ে নেন, চেয়ারের কুশন এবং কিম যে আসবাবপত্র স্পর্শ করেছিলেন তার অংশগুলোও মুছে ফেলেন। তিনি আরও বলেন, দুই নেতারা আনুষ্ঠানিক বৈঠকটি ইতিবাচকভাবে শেষ হয়। কিম ও পুতিন উভয়ই ‘খুব সন্তুষ্ট’ হয়ে যার যার গন্তব্যে চলে যান।
 
উত্তর কোরিয়ার নেতা কিমের স্পর্শ করা জিনিসপত্রের এই ফরেনসিক স্তরের পরিষ্কারের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ অনুমান করছেন, এটি রাশিয়ার শক্তিশালী প্রতিরক্ষা পরিষেবার বিপরীতে একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। আবার কেউ কেউ এটাকে চীনের নজরদারি এড়ানোর কৌশলও বলেও মনে করছেন। 

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ উত্তর কোরিয়া কিম জং উন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তিন নেতার ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে ট্রাম্পের মন্তব্য ‘বিদ্রুপ’ ছাড়া কিছু নয়: মস্কো

ভারতে আরও ‘এস-৪০০’ পাঠানো নিয়ে আলোচনা করছে মস্কো-নয়াদিল্লি

একদিনে যুদ্ধের মাঠে ১ হাজার ৩০০ সেনা হারিয়েছে ইউক্রেন, দাবি রাশিয়ার

আসাদের গোপন পারমাণবিক কর্মসূচি, ‘ইউরেনিয়াম কণা’ খুঁজে পেয়েছে আইএইএ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদানে ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ছাড়িয়েছে, বৈশ্বিক সাহায্যের আবেদন

কিশোরী কন্যাকে নিয়ে বেইজিংয়ে কিম, পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নিয়ে গুঞ্জন

চীনের বিশাল কুচকাওয়াজ ‘নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ’ করছে জাপান সরকার

চীন-রাশিয়া-উত্তর কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে: ট্রাম্প

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng