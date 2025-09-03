সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জাতির সেবায় আনসার-ভিডিপির ৬০ লাখ সদস্য সবসময় প্রস্তুত: মহাপরিচালক

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫০

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (ভিডিপি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেছেন, জাতির সেবায় আনসার-ভিডিপির ৬০ লাখের বেশি সদস্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি বাহিনীর সদস্যদের আরও পেশাদারিত্ব অর্জনের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, আত্মনির্ভরশীলতা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) কুমিল্লা রেঞ্জ পরিদর্শন শেষে আয়োজিত দরবারে এসব কথা বলেন মহাপরিচালক।

তিনি যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, যোগ্য সদস্য নির্বাচন এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে তোলার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে বাহিনীর নবগৃহীত ‘সঞ্জীবন প্রকল্প’কে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের আলোকবর্তিকা হিসেবে উল্লেখ করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় আনসার ও ভিডিপির অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ‘দেশের পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আনসার ব্যাটালিয়নের পাশাপাশি হিল আনসার-ভিডিপি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সমতলেও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অঙ্গীভূত আনসার সদস্যরা অতীতের তুলনায় অনেক বেশি নিবেদিতভাবে দায়িত্ব পালন করছে।’

বাহিনীর শৃঙ্খলার উন্নয়ন প্রসঙ্গে মহাপরিচালক জানান, প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমের ফলে আনসার বাহিনী অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। তিনি বলেন, ‘সদস্যদের কল্যাণে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’ বিশেষ করে অঙ্গীভূত সাধারণ আনসার সদস্যদের রেশন ভাতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সদস্যদের আস্থা অর্জনই ভবিষ্যতে আরও কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণের পথ সুগম করবে।’

মহাপরিচালক বলেন, ‘আমাদের দায়িত্ব কেবল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়; বরং দেশের মাটি ও মানুষের সেবায় ৬০ লক্ষাধিক ভিডিপি সদস্যকে গুণগতভাবে কাজে লাগানোই মূল লক্ষ্য। দুর্যোগ কিংবা জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে এই বাহিনী সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে ভূমিকা রেখে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখবে।’

সভায় কুমিল্লা রেঞ্জ পরিচালক মো. মাহবুবুর রহমানসহ বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

কুমিল্লা আনসার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সংস্কারের এক বছর না পেরোতেই ধসে পড়ছে সড়ক

৪০ টাকা ভাড়া নিয়ে বাকবিতণ্ডা, সহকর্মীর বুকে রড ঢুকিয়ে হত্যা

কারাবন্দী প্রসূতি জন্ম দিলেন ফুটফুটে শিশু

মুসলিম বন্ধুর জানাজার পেছনে বসে কাঁদা সেই সুধীর বাবু মারা গেছেন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪১ কিলোমিটার যানজট

চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে জেঠাতো ভাই খুন

কুমিল্লায় গণপিটুনিতে যুবক হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৭

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুর্ধর্ষ ডাকাত পুলিশের কবজায়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng