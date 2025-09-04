সেকশন

আজিমপুর দায়রা শরীফে ২৬৬তম পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল আজ

রাজধানীর ঐতিহাসিক আজিমপুর দায়রা শরীফে আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৬৬তম পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত এ মাহফিলে দরূদ, সালাম, ফাতেহা পাঠ ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হবে।

জানা গেছে, প্রতিবছরের মতো এবারও রবিউল আউয়ালের প্রথম দিন থেকে ১২ দিনব্যাপী মাহফিল শুরু হয়েছে। প্রতিদিন মাগরিব থেকে এশার নামাজ পর্যন্ত দরূদ, সালাম, ফাতেহা পাঠ এবং মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আজকের মাহফিলে বাদ মাগরিব থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মিলাদ ও দোয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন দরবারের বর্তমান গদীনশীন পীর শাহ সূফী সাইয়েদ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা এনামুল্লাহ জোহায়ের মাদ্দাজিল্লুহুল আলিয়াহ। এ উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য আশেকে রাসূল, মুরিদ ও ভক্তরা অংশ নিচ্ছেন।

আজিমপুর দায়রা শরীফ শুধু একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রই নয়, বরং ইসলামি মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং দ্বীনের সঠিক শিক্ষা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। এ কারণে ইসলামি বর্ষপঞ্জির প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস এখানে বিশেষভাবে পালিত হয়।

