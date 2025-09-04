সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
নুরের অবস্থা স্থিতিশীল, একাধিক আঘাতে পড়তে পারেন দীর্ঘমেয়াদী জটিলতায়

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:০০

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে কিছুটা স্থিতিশীল। তবে বহুবার আঘাতের কারণে শরীরে দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা এবং তীব্র ব্যথা দেখা দিয়েছে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে নুরুল হক নুরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন রাসেলের বরাতে গণঅধিকার পরিষদের গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, “নুরুল হক নুরের মাথা ও মুখ ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেয়েছেন। এতবার আঘাত সত্ত্বেও বয়সের কারণে শরীরকে এখনও সহ্য করতে পারছে, আল্লাহর অশেষ রহমত। তবে এই আঘাতের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে, যা ভবিষ্যতে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।”

তিনি আরও বলেন, “বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে, আঘাতের কারণে নানা ধরনের জটিলতা রয়েছে। শুধু মাথা ও মুখ নয়, শরীরের অন্যান্য অংশেও আঘাতজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সব জটিলতার জন্য নুরকে তীব্র ব্যথা সহ্য করতে হচ্ছে। এই সময়ে তার প্রয়োজন পূর্ণ বিশ্রাম। শুভাকাঙ্খীদের এখন সরাসরি দেখা করার চেয়ে দোয়া করা বেশি কাম্য।”

নুরুল হক নুরের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে ডা. সাজ্জাদ হোসেন জানিয়েছেন, “চিকিৎসকের কাছ থেকে সব সময় ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া রোগের আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন হতে পারে। এরপর নিয়মিত ফলোআপ করাও গুরুত্বপূর্ণ।”

উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন নুর। প্রথমে তাকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হলেও পরবর্তী রাতে ঢামেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থাকার পর সম্প্রতি কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

নুরের পরিবারও তার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। চিকিৎসকের মতে, দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা এবং আঘাতজনিত সমস্যা থাকায় পরিবারের পাশাপাশি সকল সমর্থকের ধৈর্য, সহানুভূতি ও দোয়া এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

