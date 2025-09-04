সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অবশেষে রাতে নেপালে পৌঁছেছেন জামাল ভূঁইয়ারা

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:০০

নেপালের বিপক্ষে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দেশ ছাড়ার কথা ছিল বাংলাদেশ ফুটবল দলের। কিন্তু ফ্লাইট জটিলতার কারণে রাত সাড়ে ৯টায় কাঠমান্ডুতে পৌঁছেছেন জামাল ভূঁইয়ারা। এর আগে বিমানের ফ্লাইটটি ঢাকা ছেড়েছে রাত প্রায় ৮টায়। বাফুফে থেকে তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কাঠমান্ডুতে পৌঁছে বাংলাদেশ দলের বুধবার মাঠের অনুশীলন করার সুযোগ নেই। কাল ঘাম ঝরানোর কথা রয়েছে।

নেপালে বাংলাদেশের দুটি প্রীতি ম্যাচ ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর। ভেন্যু কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়াম। বুধবার সকালে অবশ্য ফেসবুকে নেপাল সফরের দল ঘোষণা করেছিল বাফুফে। ২৩ সদস্যের দলে একমাত্র নতুন মুখ ডিফেন্ডার আব্দুল্লাহ ওমর।

 

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

ফুটবল নেপাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হামজা ও শমিতকে ছাড়াই নেপাল যাচ্ছে বাংলাদেশ

নেপালের বিপক্ষে হামজাকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ 

ফিটনেস নয়, কৌশলগত কারণে বাদ পড়েছেন— দাবি নেইমারের  

চীনের নারী দলের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লা লিগায় ভিএআর বিভ্রাটে বিতর্ক

হামজার আশা ছেড়ে দিয়েছেন কোচ কাবরেরা

লেভারকুসেন থেকেও বরখাস্ত হচ্ছেন টেন হ্যাগ! 

কিংসের রবসন এখন মোহনবাগানে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng