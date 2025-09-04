উত্তর সিটির কর্পোরেশনের অযৌক্তিক কর বন্ধে নাগরিকদের মানববন্ধন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৫০ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা অযৌক্তিক কর বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করেছে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টায় উত্তরা ৬ নং সেক্টরে অবস্থিত উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সামনে প্রায় ২ হাজার বাড়ি ও ফ্ল্যাট মালিকদের উপস্থিতিতে এই মানববন্ধন করা হয়।
এই মানববন্ধনে ৫০ নং ওয়ার্ড উন্নয়ন পরিষদের আহবায়ক শামসুল হক সরকার ও সদস্য সচিব সৈয়দ আহমেদ হেলালের নেতৃত্বে ওয়ার্ডের বিভিন্ন মহল্লা থেকে ব্যানার নিয়ে ভুক্তভোগীরা একত্রিত হয়।
মানবন্ধনের আয়োজক নওয়াব হাবিবুল্লাহ স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি মো. আব্দুল সালাম সরকার বলেন, আমাদের উপরে ১৮ সাল থেকে যে হোল্ডিং কর ধার্য করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ আমরা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে কোন রকম সুযোগ-সুবিধা এবং নাগরিক সেবা পাইনি। আমাদের উপর অন্যায় ভাবে যে কর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম। আজকে আমরা উত্তর সিটি কর্তৃপক্ষকে স্বারক লিপি প্রদান করবো। দাবি মানা না হলে আরও শক্ত আন্দোলনে হুঁশিয়ারিদেন এই সমাজ সেবক ।
এসময় মানবন্ধনে অংশগ্রহণকারী নাগরিকরা - ”সুবিধা আগে দাও হোল্ডিং কর পরে নাও”, ”উন্নয়ন ছাড়া ৭ বছরের হোল্ডিং কর বাতিল করতে হবে”,”হোল্ডিং করের নামে সিটি কর্পোরেশনের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে”এসব বলে স্লোগান দিতে থাকে।
২০২৫ সাল থেকে হোল্ডিং কর পরিশোধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে ৫০ নং ওয়ার্ড উন্নয়ন পরিষদের একটি দল গিয়ে উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নিকট একটি স্বারক লিপি জমা দেন।