বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:০০

পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিলুপ্ত হওয়া কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক আলমগীর হোসেন এবং সদস্যসচিব ছিলেন গাজী ওহিদুজ্জামান লাবলু।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, শিগগিরই পিরোজপুর জেলা বিএনপির নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে।

কমিটি বিলুপ্তির সিদ্ধান্তের পেছনে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি অপ্রীতিকর ঘটনার প্রভাব রয়েছে বলে ধারণা করছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে পিরোজপুর শহরের শিল্পকলা একাডেমিতে সদর উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। রাতে ভোট গণনার সময় সেখানে দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, যা এক পর্যায়ে হাতাহাতি ও ব্যালট ছিনতাইয়ের মতো ঘটনায় রূপ নেয়।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিএনপি পিরোজপুর

