কমিটি বিলুপ্তির খবরে ভান্ডারিয়ায় বিএনপির আনন্দ মিছিল 

পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্তির খবরে ভান্ডারিয়ায় আনন্দ মিছিল করেছে দলটির একাংশের নেতাকর্মীরা।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের একাংশের উদ্যোগে এই মিছিল হয়। পরে শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ। সমাবেশে অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আলমগীর হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মোস্তফা শরিফ, পৌর বিএনপি নেতা হানিফ আল খলিফা,কৃষক দলের মো. মনির মল্লিক ও ছাত্রদলের মো. উজ্জল প্রমুখ।
এর আগে বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। বিলুপ্ত হওয়া কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক আলমগীর হোসেন এবং সদস্যসচিব ছিলেন গাজী ওহিদুজ্জামান লাবলু। ওই দ্রুত নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কথা জানানো হয় ওই চিঠিতে।
তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিনের নির্দেশনায় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত অন্য এক চিঠিতে পিরোজপুর জেলা ছাত্রদলের কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ নির্দেশনা বহাল থাকবে।