আর্জেন্টিনাসহ ছয় দেশকে ফিফার ৬ অংকের জরিমানা

বর্ণবাদী আচরণ ও বৈষম্যের দায়ে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা আর্জেন্টিনা, আলবেনিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, সার্বিয়া এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনা—এই ছয়টি দেশের ফুটবল ফেডারেশনকে জরিমানা করেছে। এই ছয়টি দেশই জুনে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলেছিল।
এপি বার্তা সংস্থা ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটির প্রকাশিত তালিকা উল্লেখ করে জানিয়েছে যে, ফিফা শাস্তির বিষয়ে বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। এই দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ২ লাখ মার্কিন ডলার (২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে আলবেনিয়াকে। গত ৭ জুন সার্বিয়ার বিপক্ষে তাদের ম্যাচে, প্রতিপক্ষ দেশের জাতীয় সঙ্গীত চলার সময় গোলযোগ সৃষ্টিকে ফিফা 'খেলার ইভেন্টের জন্য অনুপযুক্ত বার্তা' হিসেবে উল্লেখ করেছে। রাজনৈতিকভাবে আলবেনিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে চলমান দ্বন্দ্বের প্রভাব তাদের ফুটবলেও পড়েছে।
গত ১০ জুন ঘরের মাঠে কলম্বিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে বৈষম্য বা বর্ণবাদের অভিযোগে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনকে ১ লাখ ৪৯ হাজার মার্কিন ডলার (১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। একই ম্যাচে কলম্বিয়ার একজন ফুটবলারকে কড়া ট্যাকল করার কারণে আর্জেন্টিনা দলের বিশ্বকাপজয়ী তারকা এনজো ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখেছিলেন। তাকে দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং ফিফা সেই শাস্তির পাশাপাশি ৬,২০০ মার্কিন ডলার (৭.৫ লক্ষ টাকা) জরিমানা করেছে।
ফিফা জানিয়েছে যে, এই ছয় অঙ্কের জরিমানা ‘বর্ণবাদ ও বৈষম্যে’র বিরুদ্ধে তাদের কঠোর অবস্থানের বার্তা দেয়। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে রিয়াল মাদ্রিদ ও পাচুকার ম্যাচে বর্ণবাদের শিকার হওয়ার অভিযোগ করেছিলেন রিয়ালের খেলোয়াড় অ্যান্তোনিও রুডিগার। তবে ফিফা মেক্সিকান ক্লাবটির খেলোয়াড় গুস্তাভো ক্যাব্রালের বিরুদ্ধে রিয়ালের অভিযোগের প্রমাণ পায়নি। এর আগে ক্যাব্রাল অবশ্য বলেছিলেন যে রুডিগার তাকে আর্জেন্টাইন ভাষায় উত্ত্যক্ত করেছিলেন।