বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত পুতিন

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৭
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: কুর্দিস্তান টোয়েন্টিফোর

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তবে একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন— এমন বৈঠকের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কি না।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) চীনের ঐতিহাসিক তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে বিজয় দিবসের সামরিক কুচকাওয়াজ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পুতিন বলেন, 'আমি কখনোই জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা অস্বীকার করিনি। তবে এখন কি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে বৈঠক বসে কার্যকর সমাধান পাওয়া সম্ভব?'

তিনি আরও বলেন, যেকোনো উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ফলপ্রসূ করতে যথাযথ প্রস্তুতি অপরিহার্য। 'যদি সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে আমিও আলোচনায় প্রস্তুত। জেলেনস্কি চাইলে যেকোনো সময় মস্কোয় আসতে পারেন।'

ইউক্রেন যুদ্ধ চলমান রয়েছে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে। সংঘাত নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি কূটনৈতিক উদ্যোগ বাড়িয়েছেন। তিনি আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করার পর ঘোষণা দেন, শিগগিরই পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্যেই ট্রাম্প আলোচনা আয়োজনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এখন পর্যন্ত কোনো বৈঠক সম্ভব হয়নি।

এ প্রেক্ষাপটে পুতিনের নতুন মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ হলেও ইউক্রেন দ্রুতই প্রস্তাবটি ‘অগ্রহণযোগ্য’ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিয়েভের অভিযোগ, পুতিন সবসময় বৈঠক এড়িয়ে যাচ্ছেন এবং এটিকে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আদায়ের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছেন জেলেনস্কি।

রুশ প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে আরও স্পষ্ট করেন, যদি ইউক্রেন কোনো সমঝোতায় রাজি না হয়, তবে রাশিয়া ইউক্রেনে নিজেদের লক্ষ্য পূরণে লড়াই চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'প্রতিটি দেশের মতো রাশিয়ারও নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অধিকার আছে। আমরা চাই না ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য হোক। আমরা তাদের ভূখণ্ড দখল করতে চাই না, বরং লড়াই করছি মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য।'

ইত্তেফাক/টিএইচ

