কক্সবাজারের টেকনাফের নাফ নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ-পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে নাফ নদী টেকনাফের হ্নীলা দমদমিয়া বিআইডব্লিউ ঘাট এলাকা থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ নৌ-পুলিশের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক আতিকুল হক।
তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে খবর পেয়ে নাফ নদীর হ্নীলা দমদমিয়া বিআইডব্লিউ ঘাট এলাকায় ভাসমান অবস্থায় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার গায়ে পরনে হাত লম্বা একটি গেঞ্জি ও প্যান্ট ছিলো। উদ্ধার ব্যক্তির বয়স আনুমানিক (৩৫) হবে।
তিনি আরও বলেন, উদ্ধার ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।