নাইজেরিয়ায় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কায় নৌকাডুবি, ৬০ জনের মৃত্যু

নাইজেরিয়ার উত্তর-মধ্যাঞ্চলীয় নাইজার রাজ্যে একটি নৌকাডুবির ঘটনায় অন্তত ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টার দিকে নৌকাটি মালালে জেলার টুংগান সুলে শহর থেকে যাত্রা শুরু করে এবং কাইনজি জলাধারে অবস্থিত ডুগা শহরের দিকে যাচ্ছিল। নাইজার স্টেট ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (এনএসইএমএ) বুধবার জানিয়েছে, গাউসাওয়া সম্প্রদায়ের কাছে একটি ডুবন্ত গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে নৌকাটি ডুবে যায়। স্থানীয় সংবাদপত্র ডেইলি ট্রাস্টকে এনএসইএমএ জানিয়েছে যে, অতিরিক্ত যাত্রী বহন এবং গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।
সংস্থাটি আরও জানায়, নৌকাটিতে নারী ও শিশুরাও ছিল এবং তারা ডুগা শহরে একটি শোকসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিল। সংস্থার মহাপরিচালক এবং বরগু স্থানীয় সরকার এলাকার চেয়ারম্যান আবদুল্লাহি বাবা আরা বলেছেন, উদ্ধার অভিযান এখনও চলমান রয়েছে এবং নিখোঁজদের সন্ধানে কাজ চলছে।