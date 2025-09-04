মধ্যপ্রাচ্য রুটে বিমানের টিকিটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিপাকে প্রবাসীরা

মধ্যপ্রাচ্য রুটে হঠাৎ করেই ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে দুবাইমুখী উড়োজাহাজের টিকিটের দাম লাফিয়ে বেড়ে লাখ টাকার উপরে পৌঁছেছে।
এতে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রবাসীরা। একসময় ২০-৩৫ হাজার টাকার সিঙ্গেল টিকিট এখন লাখ টাকার কোঠায় চলে গেছে।
ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দর থেকে আবুধাবি, দুবাই ও শারজাহ অভিমুখে সরাসরি ফ্লাইট রয়েছে। এক সময় এসব রুটে ইকোনমি টিকিট পাওয়া যেত মাত্র ২০ থেকে ৩৫ হাজার টাকায়। কিন্তু বর্তমানে সেই টিকিটের মূল্য এক লাখ টাকারও বেশি।
অপরদিকে ফেরার পথে দুবাই থেকে ঢাকামুখী টিকিট এখনো ২১ থেকে ২৩ হাজার টাকায় মিলছে। অথচ ঢাকা থেকে দুবাই আকাশপথের দূরত্ব প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার, কিন্তু কিছু দূরত্বে থাকা পার্শ্ববর্তী দেশের টিকিটের তুলনায় এখন ঢাকামুখী টিকিটের দাম অনেক বেশি।
মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ প্রবাসী ২০-৩০ হাজার টাকার মাসিক বেতনে জীবনধারণ করেন। এই আয়ের মধ্যে লাখ টাকার টিকিট কেনা প্রায় অসম্ভব।
এক প্রবাসী অভিযোগ করে বলেন, ‘ছুটি নিয়ে দেশে এসেছি, কিন্তু টিকিটের দাম এত বেশি যে ফিরে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। চাকরি হারানোর ভয়ও আছে।’
প্রবাসীদের অভিযোগ, একটি সিন্ডিকেট ইচ্ছেমতো টিকিটের দাম বাড়াচ্ছে এবং এ বিষয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। উৎসব বা ছুটির সময় দেশে ফেরার সুযোগ না পাওয়ায় হতাশা ক্রমবর্ধমান। তারা সরকারের হস্তক্ষেপ চাচ্ছেন।
সরকারি নজরদারি জরুরি: বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই পরিস্থিতি দ্রুত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB) এবং প্রতিযোগিতা কমিশনের নজরদারিতে আনা প্রয়োজন। নইলে প্রবাসীদের দুর্ভোগ বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের হারেও প্রভাব পড়তে পারে।