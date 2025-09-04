কোয়াবের নির্বাচন আজ, উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটের আশা

ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) নির্বাচন নিয়ে ক্রিকেটাঙ্গনে বেশ কয়েকদিন ধরেই ছিল তুমুল আলোচনা। তবে শেষ মুহূর্তে এসে সেই উত্তেজনা কিছুটা কমেছে। ১১টি পদের মধ্যে ১০টিতেই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। একজন করে প্রার্থী মনোনয়ন তোলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন তারা। ফলে নির্বাচনের আসল লড়াইটা হবে কেবল সভাপতি পদে।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ভোটগ্রহণ। সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সাবেক জাতীয় দলের ক্রিকেটার সেলিম শাহেদ ও বর্তমান জাতীয় দলের ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন। তাদের মধ্যেই নির্ধারিত হবে কোয়াবের নতুন নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় আসন।
ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে মোট ২১৫ জনের। সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণে নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে এক উৎসবমুখর পরিবেশে-এমনটাই আশা করছে নির্বাচন কমিশন ও প্রার্থীরা। দুই প্রার্থীর পক্ষ থেকেও চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইফতেখার রহমান মিঠু বলেছেন, 'সব প্রস্তুতি শেষ। আশা করি উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে। সশরীরে যারা ভোট দিতে পারবেন না, তাদের জন্য অনলাইনেও ভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'
সভাপতি পদ ছাড়া অন্য সব পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হচ্ছেন প্রার্থীরা। সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ, সহ-সভাপতি হিসেবে থাকছেন জাতীয় দলের বর্তমান উইকেটরক্ষক-ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান।
এছাড়া আট জন সদস্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন-নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, আকবর আলী, রুমানা আহমেদ, শামসুর রহমান শুভ, ইরফান শুক্কুর, সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট ও ইমরুল কায়েস। নারী ক্রিকেটার রুমানার অন্তর্ভুক্তি এই কমিটিকে দিয়েছে বাড়তি মাত্রা।
সংস্থাটি ক্রিকেটারদের কল্যাণ ও বিভিন্ন দাবি আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান নেতৃত্ব পরিবর্তনের মাধ্যমে সংগঠনটি নতুন গতিপথ পাবে বলেই মনে করছেন ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা। সভাপতি পদে কে আসীন হচ্ছেন-সাবেক ক্রিকেটার নাকি বর্তমান তারকা, সেটিই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। নির্বাচনের মাঠে লড়াইয়ের বাইরে ক্রিকেটারদের মিলনমেলা হোক প্রাণবন্ত-এমনটাই প্রত্যাশা করছে পুরো ক্রিকেট পরিবার।