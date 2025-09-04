সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঘরের চালে ঢিল ছুঁড়ে বাড়িতে প্রবেশ, গৃহবধূকে হত্যা

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৯

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় ঘরে ঢুকে সৌদি প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কালকিনি উপজেলার এনায়েতনগর ইউনিয়নের মাঝেরকান্দি (কল্লাকান্দি) এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত নারী পাখি আক্তার (২৮) একই এলাকার সৌদি প্রবাসী সোহাগ হাওলাদারের স্ত্রী এবং মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার খিদিরপাড়া এলাকার দেলোয়ার হোসেন মল্লিকের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে পাখির ঘরের চালায় ঢিল ছুঁড়ে মারেন একদল দুর্বৃত্ত। এতে ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন তিনি। পরে পাখির চার বছর বয়সী ছেলে আইজান ঘরের দরজা খুলে দিলে ঘরে ঢুকে পড়ে দুর্বৃত্তরা এবং পাখিকে কুপিয়ে হত্যা করে। ঘটনার পর কৌশলে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে আইজান ঘটনাটি জানায়। পরে প্রতিবেশীরা এসে পাখিকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান এবং খবর দেন থানা পুলিশে। পুলিশ এসে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

কয়েকজন প্রতিবেশী জানান, পাখি প্রায়ই বাড়িতে একা থাকতেন। মাঝরাতে তার ঘরের চালায় ঢিল মারার ঘটনা আগেও ঘটেছে। বিষয়টি স্থানীয় মুরব্বিদের জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কে বা কারা এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা শনাক্ত করা যায়নি।

কালকিনি থানার ওসি কেএম সোহেল রানা জানান, নির্জন এলাকায় একটি বাড়ি হওয়ায় মুহূর্তেই হত্যা করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের ধরতে এরিমধ্যে মাঠে কাজ শুরু করেছে পুলিশ। নিহতের লাশ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

মাদারীপুর সারাদেশ

