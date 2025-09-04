ভিয়েতনামে প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খেলো বাংলাদেশ 

ভিয়েতনামে এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবল বাছাইয়ে প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খেয়েছে বাংলাদেশ। স্বাগতিক ভিয়েতনামের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। প্রথমার্ধে ১-০, দ্বিতীয়ার্ধে ২-০। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল কোচ সাইফুল বারী টিটুর দল। টিটু অবশ্য মাঠে ছিলেন না। ডাগ আউটে দাঁড়িয়েছিলেন সহকারী কোচ হাসান আল মামুন। হেড কোচ সাইফুল বারী টিটু দ্বিতীয় দফায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিলেন।
ভিয়েতনাম গিয়ে প্রথমবার অসুস্থ হলেও তাকে টিম হোটেলে আনা হয়। দ্বিতীয়বার অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাফুফের সিনিয়র সহ-সভাপতি ইমরুল হাসান জানিয়েছেন-টিটু আবার অসুস্থ হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হোটেলে রেখে গেলে ঝুঁকি হয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসা সেবাটা দেওয়া যাবে।' জানা যায় হাসপাতালে শুয়েই খেলা দেখেছেন টিটু।
এশিয়ার ১১টা অঞ্চলে দেশে ৪৪টা দেশ বাছাইপর্ব খেলছে। গ্রুপ পর্বের খেলা গতকালই শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রুপের খেলা হচ্ছে ভিয়েতনামে। এই গ্রুপে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম ছাড়াও রয়েছে সিঙ্গাপুর ও ইয়েমেন। আগামীকাল ইয়েমেনের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ।
বাংলাদেশের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন চূড়ান্ত পর্বে খেলবে সৌদি আরবে। এছাড়াও ১১টা গ্রুপের বেস্ট রানার্সআপ চার দল চূড়ান্ত পর্বে যাবে। গতকাল প্রথম খেলায় হারলেও ভিয়েতনামের বিপক্ষে বাংলাদেশ আশানুরূপ খেলতে পারেনি। একাদশে ইংল্যান্ড প্রবাসী ফুটবলার কিউবা মিচেল ভালো খেলেননি। আরেক প্রবাসী জায়ান আহমেদ একাদশে খেলেছেন। আগেই বলা ছিল ইতালি প্রবাসী ফাহমিদুল প্রথম ম্যাচ খেলবেন না।
ভিয়েতনাম আরও বড় ব্যবধানে জয় পেত, যদি ক্রস পিসে বল চুমু খেয়ে না ফিরে আসত। ৯ মিনিটে সাইড বারে বল লেগে ফিরে এলেও ১৪ মিনিটে কাউন্টার আক্রমণে প্রথম গোল করেন ভিয়েতনামের এনজুয়েন এনজো, ১-০। দ্বিতীয় গোল হয় ৮৩ মিনিটে। বদলি ফুটবলার ভিক্টোর গোল করেন, ২-০। দ্বিতীয় গোলের আগে ভিয়েতনাম একাধিক সুযোগ পেলেও গোলরক্ষক শ্রাবণ দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলে রক্ষা।
এই ম্যাচ দেখতে বাফুফের সদস্যরা গিয়েছিলেন ভিয়েতনাম। সাখাওয়াত হোসেন ভূঁইয়া শাহীন, গোলাম গাউস, জাকির হোসেন চৌধুরী, সত্যজিত দাস রুপু, ইমতিয়াজ হামিদ সবুজ এবং একাধিক বন্ধু-বান্ধব ভিয়েতনাম গিয়ে খেলা দেখলেন।