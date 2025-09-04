সেকশন

ফেনী সীমান্তে বাংলাদেশি দুই নারীকে ফেরত দিল বিএসএফ

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০২
দুুজনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ। ছবি: সংগৃহীত

ফেনীর পরশুরাম উপজেলার বিলোনিয়া সীমান্তে দুই বাংলাদেশি নারীকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) মধ্যস্থতায় তাদের ফেরত দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়নের (৪ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এসব তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে বুধবার রাতে বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

আটকরা হলেন, খুলনার হরিণটানা থানার বাদুড়িয়া গ্রামের আবদুল হাকিম শেখের মেয়ে হোসনে আরা খাতুন (২৬) ও মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার বাগড়া গ্রামের মৃত হাসেম হাওলাদারের মেয়ে মোকছেদা বেগম (৩৪)।

বিজিবি সূত্র জানায়, গত ১ সেপ্টেম্বর অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকালে বিজিবির মজুমদারহাট বিওপি সংলগ্ন সীমান্ত পিলার নম্বর ২১৬০ এর কাছ থেকে বিএসএফ তাদের আটক করে। পরে বিজিবির মধ্যস্থতায় বুধবার দিবাগত রাতে বিলোনিয়া চেকপোস্ট দিয়ে আটক দুই নারীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিজিবির ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন বলেন, অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকালে বিএসএফ তাদের আটক করেছিল। পরে বিজিবির মধ্যস্থতায় দুজনকে ফেরত আনা হয়েছে।

পরশুরাম মডেল থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) মাকসুদ আহমেদ বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে পরশুরাম মডেল থানায় মামলা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। 

