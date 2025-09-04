ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী ট্রেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লাইনচ্যুত 

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে তিতাস কমিউটার ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে এ দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তালশহর স্টেশনের কাছাকাছি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনটির ১৮১৪ নম্বর কোচের ২টি চাকা লাইনচ্যুত হয়।
ট্রেন চাকা দুটি লাইনচ্যুত হওয়ার বিকট শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। পরে তাড়াহুড়ো করে যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে নিরাপদে আশ্রয় নেয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মো. নাজমুল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।
রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনটি আশুগঞ্জ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনে আসার পথে তালশহর রেলস্টেশন এলাকায় চাকা দুটি লাইনচ্যুত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। ঢাকামুখী আপ লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মো. নাজমুল হোসেন বলেন, যেহেতু ডাউন লাইনে ট্রেনটি আটকে আছে সেখানে লোপ লাইনে ট্রেন চলাচল করতে পারবে। তবে দ্রুতই তিতাস ট্রেনটি লাইনচ্যুত বগিটিকে রেখে বাকি বগিগুলো নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে।