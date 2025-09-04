সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চবির সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৮ গ্রামবাসীর জামিন নাকচ

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৪
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেপ্তার আটজনের জামিন আবেদন নাকচ করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রামের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুন নাহারের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

আসামিরা হলেন- মো. ইমরান হোসেন (৩৫), হাসান (২২), রাসেল (৩০), মো. আলমগীর (৩৫), মো. নজরুল ইসলাম (৩০), মো. জাহেদ (৩০), মো. আরমান (২৪) ও দিদারুল আলম (৪৬)। তারা সবাই চট্টগ্রামের হাটহাজারীর ফতেহপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে ইমরান, হাসান ও রাসেল সংঘর্ষের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। গত মঙ্গলবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

চট্টগ্রাম জেলা কোর্ট পরিদর্শক হাবিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার আট আসামির জামিনের আবেদন করা হলে আদালত তা নামঞ্জুর করেন।

জানা যায়, গত শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টা থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কয়েক দফা সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত। সংঘর্ষে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, প্রক্টর অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ ও অন্তত ২০০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। 

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এ ঘটনায় ১০ থেকে ১২ জন স্থানীয় বাসিন্দা আহত হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় ১ হাজার ৯৫ জনের বিরুদ্ধে গত মঙ্গলবার মামলা করে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (নিরাপত্তা) আবদুর রহিম বাদী হয়ে হাটহাজারী থানায় এই মামলা করেন। এতে ৯৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয় এবং অজ্ঞাতপরিচয় হিসেবে আসামি করা হয় আরও এক হাজারজনকে। এক ছাত্রীকে ভাড়া বাসার দারোয়ান কর্তৃক মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয় বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করলেও মামলার এজাহারে তা উল্লেখ করা হয়নি।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

ক্যাম্পাস চবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

খুলি ফ্রিজে, মাথার ব্র্যান্ডেজে লেখা ‘হাড় নেই চাপ দেবেন না’

১২ সেকেন্ডে দিতে হবে একটি ভোট!

ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট জুলিয়াস সিজারের

ডাকসু উপলক্ষে ভোট গ্রহণের দিন ছাড়া বাকি দিনের ছুটি বাতিল 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নারী শিক্ষার্থীদের ‘ধর্ষণের’ হুমকি, নারী অঙ্গনের খোলাচিঠি

সচল চবি, ক্লাস পরীক্ষা শুরু তবে সরব উপস্থিতি নেই শিক্ষার্থীদের

ডাকসু নির্বাচনে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে: আবদুল কাদের

এস এম ফরহাদের ডাকসু ভোটে অংশ নিতে বাধা নেই

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng