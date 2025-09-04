সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ডিসিসিআই ও ইডব্লিউইউ’র মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩১
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির (ইডব্লিউইউ) মধ্যে একটি সহযোগিতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই চুক্তি দেশের শিল্প-শিক্ষা সহযোগিতা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ইডব্লিউইউ ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত। ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ও উদ্যোগ
চুক্তির আওতায় উভয় প্রতিষ্ঠান তিন মাসব্যাপী একটি পেশাগত সনদ কোর্স চালু করবে। এই কোর্সে থাকবে উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপ উন্নয়ন, টেকসই ব্যবসায়িক কৌশল ও ইএসজি রিপোর্টিং এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা। এই যৌথ উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ও শিল্পখাতের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে বাস্তবভিত্তিক দক্ষতা তৈরি করা।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, শিল্প-শিক্ষা সহযোগিতা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে যুগোপযোগী শিক্ষার অভাবে আমরা এখনো পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে পারিনি। এই চুক্তি আগামী প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে বড় ভূমিকা রাখবে।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস রহমান বলেন, এই উদ্যোগ দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেবে। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় বেসরকারি খাতের সঙ্গে কাজ করে সময়োপযোগী স্কিল ডেভেলপমেন্টে বিশ্বাসী বলে উল্লেখ করেন তিনি।।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইডব্লিউইউ-এর প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আশিক মোসাদ্দিক, ডিন অধ্যাপক ড. আহমেদ ওয়াসিফ রেজা, ডিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি মো. সালেম সোলায়মান, পরিচালক মামনুন কাদের, কামরুল হাসান তুহিন, মিনহাজ আহমেদ প্রমুখ।

ইত্তেফাক/কেএইচ

শিক্ষা

