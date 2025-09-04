সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কী কারণে নির্বাচন করিনি, বুঝতে পারবেন: তামিম 

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩২
কোয়াবের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। ছবি: সংগৃহীত

বেশ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ছিল ক্রিকেটারদের মেলা। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সাদা পাঞ্জাবি পরে ভোট দিতে আসেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

কোয়াবের ১১টি পদের মধ্যে ১০টিতেই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। একজন করে প্রার্থী মনোনয়ন তোলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তারা। তাই কেবল সভাপতি পদে হচ্ছে নির্বাচন। সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক জাতীয় দলের ক্রিকেটার সেলিম শাহেদ ও বর্তমান জাতীয় দলের ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন।

তামিমের কোয়াবের সভাপতি পদে নির্বাচন করার সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত আর নির্বাচনে দাঁড়াননি সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক। কেন নির্বাচন করেননি এমন প্রশ্নের জবাবে তামিম বলেন, ‘আপনারাও জানেন আমি কী কারণে (কোয়াব নির্বাচনে) আসিনি। আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন।’ 

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও তামিম ইকবাল।

প্রথমবারের মতো চোখের সামনে কোয়াব নির্বাচন দেখে উচ্ছ্বসিত তামিম। তিনি আরও বলেন, ‘এমন অনেক সিনিয়র ক্রিকেটার আছেন যার সঙ্গে আমার জীবনে প্রথম দেখা হয়েছে। এটা সুন্দর কার্নিভালের মতো হলো। ব্যাপারটা সুন্দর। এটা ধরে রাখতে হবে। কঠিন সময় এখন শুরু হবে। রিফর্ম করা, নির্বাচন করা, নতুন সভাপতি... কমিটি তো প্রায় পেয়েই গেছি। তারপর যে কাজগুলো সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে।’ 

নতুন কমিটি সব ভুল শুধরে এগিয়ে যাবে এমনটা বিশ্বাস তামিমের। তিনি বলেন, ‘এখানে অনেক কিছু আছে যা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, এমন হতে পারতো, অমন হতে পারতো। আমাদের মূল ইচ্ছা ছিল নির্বাচনটা হয়ে যাক, কমিটি হয়ে যাক। তারপর তাদের হাতে ২ বছর সময় থাকবে। এর মধ্যে সব সিস্টেমেটিকভাবে করে ফেলতে হবে। এখন পর্যন্ত খুব ভালো লাগছে।’

