বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কোয়াবের সভাপতি নির্বাচিত হলেন মিঠুন

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২
ছবি: সংগৃহীত

ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার মোহাম্মদ মিঠুন।  বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হয়।

কোয়াবের ১১টি পদের মধ্যে ১০টিতেই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। একজন করে প্রার্থী মনোনয়ন তোলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তারা। তাই কেবল সভাপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার সেলিম শাহেদ ও বর্তমান জাতীয় দলের ব্যাটার মোহাম্মদ মিঠুন।

কোয়াবের নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

মোট ২১৫ ভোটের মধ্যে ১৮৮ জন ভোট দিয়েছেন। যেখানে ১৫৪টি ভোট পেয়েছেন মিঠুন। অন্যদিকে সেলিম শাহেদ পান ৩৪টি ভোট। এবার স্বশরীরে তো বটেই, অনলাইনেও ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল।

কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, আকবর আলি, রুমানা আহমেদ, শামসুর রহমান শুভ, ইরফান শুক্কুর, খালেদ মাসুদ পাইলট ও ইমরুল কায়েস।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট নির্বাচন

