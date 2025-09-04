সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪শ টাকার জন্য বন্ধুর হাতে প্রাণ গেল যুবকের

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৯

মাত্র ৪০০ টাকার জন্য বন্ধুর হাতে প্রাণ গেল গাজী মিয়া (২২) নামের এক যুবকের। ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলার নাওগাঁও ইউনিয়নের সন্তোষপুর মধ্যপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ফুলবাড়ীয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রুকনুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্তোষপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের চৌধুরী মিয়ার ছেলে গাজী মিয়া তার বন্ধু আব্দুল আলীমকে ৫০০ টাকা ধার দেন। এর মধ্যে আলীম মাত্র ১০০ টাকা পরিশোধ করেন। বাকি ৪০০ টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় স্থানীয় মফিজের মনিহারি দোকানের সামনে গাজী ও আলীমের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে আলীমসহ আরও দুইজন মিলে গাজী মিয়াকে বেদড়ক মারধর করে।

গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে গাজীকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থা অবনতি হলে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। সেখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ হিসেবে মাথায় গুরুতর আঘাতকেই দায়ী করেছেন চিকিৎসকরা।

এ ব্যাপারে ফুলবাড়ীয়া থানার অফিসার ইনচার্জ রুকনুজ্জামান জানান, নিহতের বাবা চৌধুরী মিয়া বাদী হয়ে অভিযোগ দিয়েছেন। আসামী গ্রেফতারে পুলিশ কাজ করছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

সারাদেশ ময়মনসিংহ

