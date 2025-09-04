সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কাজাখস্তানকে উড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশ

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৪
ছবি: সংগৃহীত

এশিয়া কাপ হকির স্থান নির্ধারণী প্লে-অফে কাজাখস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। কাজাখস্তানকে ৫-১ গোলে হারিয়ে ২০২৬ হকি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব খেলার সুযোগ পেয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

এশিয়া কাপে শীর্ষ ছয়ে থাকা নিশ্চিত করে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে সুযোগ পেয়েছে তারা। এই জয়ে এশিয়া কাপে পঞ্চম হওয়ার সুযোগও পেয়ে গেল বাংলাদেশ দল। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) পঞ্চম স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জাপানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভারতের রাজগিরে বিহার স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হকি স্টেডিয়ামে ‎প্রথম কোয়ার্টারে ১০ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন আশরাফুল।

এরপর ‎দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও ২ গোল করে বাংলাদেশ। ২৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে আবারও গোলের দেখা পান আশরাফুল। আর ২৮ মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন রোমান সরকার।

‎তৃতীয় কোয়ার্টারের ম্যাচের ৩৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধানটাকে ৪-০ করেন রোমান। ১ মিনিট যেতে না যেতেই ব্যবধানটা ৫-০ করেন তৈয়ব আলী। এর ৩ মিনিট পর কাজাখস্তান ১টি গোল শোধ করে। আর কোনো গোল না হলে ৫-১ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ বিশ্বকাপ হকি কাজাখস্তান এশিয়া কাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

কোয়াবের সভাপতি নির্বাচিত হলেন মিঠুন

কী কারণে নির্বাচন করিনি, বুঝতে পারবেন: তামিম 

ভিয়েতনামে প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খেলো বাংলাদেশ 

কোয়াবের নির্বাচন আজ, উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটের আশা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ার আগে মাঠে ঝড় তুলল লিটন-নুরুল-জাকের

লিটন ঝড়ের পর বৃষ্টিতে বন্ধ খেলা

বিসিবি নির্বাচন করার কারণ জানালেন বুলবুল

এসএ টোয়েন্টির নিলামে সাকিব-লিটনসহ ১৪ বাংলাদেশি ক্রিকেটার 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng