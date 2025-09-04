কাজাখস্তানকে উড়িয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপ হকির স্থান নির্ধারণী প্লে-অফে কাজাখস্তানকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। কাজাখস্তানকে ৫-১ গোলে হারিয়ে ২০২৬ হকি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব খেলার সুযোগ পেয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
এশিয়া কাপে শীর্ষ ছয়ে থাকা নিশ্চিত করে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে সুযোগ পেয়েছে তারা। এই জয়ে এশিয়া কাপে পঞ্চম হওয়ার সুযোগও পেয়ে গেল বাংলাদেশ দল। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) পঞ্চম স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জাপানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভারতের রাজগিরে বিহার স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হকি স্টেডিয়ামে প্রথম কোয়ার্টারে ১০ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন আশরাফুল।
এরপর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আরও ২ গোল করে বাংলাদেশ। ২৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে আবারও গোলের দেখা পান আশরাফুল। আর ২৮ মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন রোমান সরকার।
তৃতীয় কোয়ার্টারের ম্যাচের ৩৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধানটাকে ৪-০ করেন রোমান। ১ মিনিট যেতে না যেতেই ব্যবধানটা ৫-০ করেন তৈয়ব আলী। এর ৩ মিনিট পর কাজাখস্তান ১টি গোল শোধ করে। আর কোনো গোল না হলে ৫-১ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।