পাঁচটি নতুন করিডোর খুলতে সম্মত হয়েছে পাকিস্তান-চীন

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এগিয়ে নেওয়ার অংশ হিসেবে পাঁচটি নতুন করিডোর খুলতে সম্মত হয়েছে পাকিস্তান ও চীন। চীন সফরে থাকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) এ কথা জানান।
জিও নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর ২.২ (CPEC 2.0) এর অধীনে নতুন করিডোরগুলো খোলা হবে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেহবাজ শরীফ এবং চীনা প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের মধ্যে এক বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, মিডিয়া, কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
উভয় পক্ষ তাদের সম্পর্কের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এবং সিপিইসি'র পরবর্তী পর্যায়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
এর আগে ২ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং শেহবাজের মধ্যে তাদের বৈঠকে উভয় নেতা পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে 'লৌহ-দৃঢ়' কৌশলগত সহযোগিতা আরও জোরদারে সম্মত হন।
শেহবাজ শরীফ শিগগিরই চীনা পুঁজিবাজারে 'পান্ডা বন্ড' চালু করার পাকিস্তানের ইচ্ছার কথাও কৃসৃস। তিনি পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য কৃষি, খনি ও খনিজ পদার্থ, বস্ত্র, শিল্প খাত এবং তথ্যপ্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করেন।
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী গ্লোবাল গভর্নেন্স ইনিশিয়েটিভ, গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, গ্লোবাল সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ এবং গ্লোবাল সিভিলাইজেশন ইনিশিয়েটিভসহ বহুপাক্ষিকতাবাদকে শক্তিশালী করার জন্য শি জিনপিংয়ের যুগান্তকারী উদ্যোগের প্রতি পাকিস্তানের সমর্থন জানান।