বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি মারা গেছেন

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৪২
ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি। ছবি: সংগৃহীত

ইতালীয় কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিলাসবহুল ফ্যাশন প্রতিষ্ঠান 'আরমানি' এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'অসীম দুঃখের সঙ্গে আরমানি গ্রুপ তার স্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা এবং অক্লান্ত চালিকা শক্তি জর্জিও আরমানির মৃত্যু ঘোষণা করছে।'

৯১ বছর বয়সী আরমানি ছিলেন আধুনিক ইতালীয় স্টাইল এবং মার্জিত চেহারার অধিকারী। তিনি ডিজাইনার হিসেবে প্রতিভা এবং একজন ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, আরমানির ফ্যাশন প্রতিষ্ঠান বছরে প্রায় ২.৩ বিলিয়ন ইউরো (২.৭ বিলিয়ন ডলার) আয় করত।

তিনি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। এর ফলে গত জুন মাসে মিলানে আয়োজিত ফ্যাশন সপ্তাহে তার দলের শোতে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

'রে জর্জিও কিংবা 'কিং জর্জিও' নামেও পরিচিত এই ডিজাইনার ব্যবসার প্রতিটি দিক তত্ত্বাবধান করতেন নিজ হাতে। পেশাগত জীবনে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে মডেলদের চুল ঠিক করা পর্যন্ত কাজও তিনি করে গেছেন।

আরমানির প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, মিলানে আগামী শনি ও রোববার তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কক্ষ স্থাপন করা হবে। তারপর একটি অনির্দিষ্ট তারিখে ব্যক্তিগত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে।

মৃত্যু ইতালি বিশ্ব সংবাদ ফ্যাশন ডিজাইনার

