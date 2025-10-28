সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শাকিরা-পিকের সেই বিলাসবহুল বাড়ি ১৫৬ কোটি টাকায় কিনছেন বার্সার তরুণ তারকা

আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৫১

মাত্র ১৮ বছর বয়সেই যেন সাফল্যের শীর্ষে উঠেছেন বার্সেলোনার তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামাল। মাঠে অনবদ্য পারফরম্যান্সের পাশাপাশি এবার আলোচনায় এসেছেন মাঠের বাইরের এক খবর নিয়ে। জানা গেছে, শাকিরা ও জেরার্ড পিকের একসময়কার সেই বিখ্যাত প্রাসাদ কিনতে যাচ্ছেন এই স্প্যানিশ ফুটবল প্রতিভা।

এ তারকা ফুটবলার সাধারণত খেলা নিয়েই শিরোনামে জায়গা করে নেন। এবার নতুন এক খবরে আলোচনায় উঠে এসেছেন। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এল পাইসের বরাতে গোল ডটকম জানিয়েছে, ১ কোটি ১০ লাখ ইউরোয় (১৫৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা) বার্সোলোনা শহরে একটি প্রাসাদসম বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন ইয়ামাল।

তরুণ এ ফুটবলারের কিনতে যাওয়া এই প্রাসাদসম বাড়িতে একসময় বার্সা কিংবদন্তি জেরার্দ পিকে ও তার সাবেক প্রেমিকা পপ তারকা শাকিরা থাকতেন। এই দম্পতির সম্পর্ক শুরু হয়েছিল ২০১০ সালে, আর প্রাসাদটি তৈরি হয় ২০১২ সালে। ২০২২ সালে তাদের বিচ্ছেদের পর বাড়িটি বিক্রির জন্য তোলা হয়। বাড়িটি প্রায় ৩,৮০০ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। এতে রয়েছে তিনটি ভবন—একটি মূল বাড়ি ও দুটি আলাদা বাসভবন। বিলাসবহুল এই প্রাসাদে রয়েছে ইনডোর ও আউটডোর সুইমিংপুল, টেনিস কোর্ট, জিমনেশিয়াম, রেকর্ডিং স্টুডিওসহ একাধিক চত্বর।

প্রথম দিকে তিনটি ভবন মিলে সম্পত্তিটির দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ কোটি ৪০ লাখ ইউরো (প্রায় ২০০ কোটি টাকা), যা ২০২২ সালে বিক্রির উদ্দেশে বাজারো তোলা হয়। কিন্তু পরে এর একটি ছোট ভবন বিক্রি হওয়ায় মোট দাম থেকে ৩০ লাখ ইউরো (৪২ কোটি ৭২ লাখ টাকা) কমানো হয়। এতে এর মূল্য দাঁড়ায় ১ কোটি ১০ লাখ ইউরো (১৫৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা)। দুটি ভবনে ছয়টি শয়নকক্ষ ও পাঁচটি বাথরুম রয়েছে। আর এই বাড়িটি কেনার জন্য বেশ আগ্রহী ইয়ামাল। পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী সাজাতে চান বাড়িটি। এ জন্য কিছু অর্থ সংস্কারকাজে ব্যয় করতে রাজি তিনি।

অল্প বয়সেই বিশ্ব ফুটবলের উচ্চপর্যায়ে পা রাখা ইয়ামাল সম্প্রতি বার্সেলোনার সঙ্গে ৬ বছরের নতুন চুক্তি করেছেন। নতুন চুক্তি অনুযায়ী তার বার্ষিক আয় প্রায় ৩ কোটি ইউরো (প্রায় ৪২৭ কোটি টাকা)। চুক্তির মেয়াদ শেষে মোট আয় দাঁড়াতে পারে প্রায় ১৮ কোটি ইউরো।

এ ছাড়া বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ড চুক্তি থেকেও বিপুল অর্থ আয় করছেন তিনি। ফোর্বস ম্যাগাজিনের হিসেবে, ইয়ামালের বার্ষিক আয় হতে পারে প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ ইউরো (৫২৭ কোটি টাকা)। ফলে লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো তারকাদের পাশে নাম লেখাতে যাচ্ছেন এই কিশোর প্রতিভা।

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
