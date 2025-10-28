অন্ধ্রপ্রদেশে আঘাত হানলো ঘূর্ণিঝড় ‘মোন্থা’

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ‘মোন্থা’ ঘণ্টায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার বেগে বাতাস নিয়ে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে আঘাত হেনেছে। ঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় প্রবল বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। খবর এনডিটিভির।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় রাত ৮টার দিকে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে আঘাত হানা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের আবহাওয়া বিভাগের (আইএমডি)
আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকবে এবং আগামী ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে কাকিনাড়ার আশেপাশে মাছিলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করবে এবং প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে আছড়ে পড়বে। এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৯০-১০০ কিলোমিটার বেগে বাতাসের গতিবেগ নিয়ে আঘাত হানবে।
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের ৩৯টি সংসদীয় আসন এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। নিম্নাঞ্চলে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করে ধান ও সবজি চাষিদের যত দ্রুত সম্ভব জমি থেকে অতিরিক্ত পানি সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু স্থানীয় মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকাগুলোর মানুষের জন্য জরুরি সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
ইতোমধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রশাসন ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল থেকে কয়েক হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে অন্তত চারটি রাজ্যে আগামী কয়েকদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, ২৮ অক্টোবর থেকে পরবর্তী কয়েকদিন অন্ধ্রপ্রদেশ, ওডিশা, তেলেঙ্গানা ও তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে।