সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নারায়ণগঞ্জে আগামী দুই দিন গ্যাস সরবরাহ বন্ধের ঘোষণা

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:০০

সঞ্চালন লাইনের আন্তঃসংযোগ কাজের জন্য আজ বুধবার থেকে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস সরবারহ বন্ধ থাকবে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হরিপুর ভাল্ভ স্টেশন মডিফিকেশন এবং জিটিসিএল ও তিতাস গ্যাসের সঞ্চালন লাইনের আন্তঃসংযোগ আইসোলেশন কাজের জন্য বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত ১০টা থেকে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাত ১০টা পর্যন্ত মোট ৪৮ ঘণ্টা ইজিসিবি ৪১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইজিসিবি ৩৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইজিসিবি ২×১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিটি ইকোনমিক জোন, রহিম এনার্জি লি., কাঁচপুর, যাত্রামুড়া, মদনপুর, বন্দর, রূপগঞ্জ, কাঞ্চন, মূড়াপাড়া, ভূলতা, আধুরিয়া, আড়াইহাজার, শ্যামপুর (বিসিক এলাকা) ও তৎসংলগ্ন এলাকাসহ শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম দিকের সমগ্র নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বিদ্যমান সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস কৃর্তৃপক্ষ।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

প্রাকৃতিক গ্যাস তিতাস গ্যাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পানির পাইপ বসাতে গিয়ে গ্যাসের সন্ধান, চলছে রান্নাবান্না

টাঙ্গাইলে পাইপ ফেটে সাড়ে ১২ হাজার গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন

চট্টগ্রামে গ্যাসের বরাদ্দ দিনদিনই কমছে

হবিগঞ্জে কূপে গ্যাসের সন্ধান, ১০ বছরে মিলবে ৪৭০০ কোটি টাকার গ্যাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রূপগঞ্জে তিতাস গ্যাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর হামলা, মালামাল লুট

মঙ্গলবার ৮ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

জামালপুরের তরতাপাড়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান

বৃহস্পতিবার সাভারের কয়েকটি এলাকায় গ্যাস থাকবে না

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng