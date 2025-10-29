সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
হবিগঞ্জের বাহুবলে দুই শিশুর ঝগড়ার জেরে ৩ ঘণ্টা সংঘর্ষ

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০১:০০

হবিগঞ্জের বাহুবলে দুই শিশুর ঝগড়াকে কেন্দ্র করে দুইপক্ষের মধ্যে তিন ঘণ্টা সংঘর্ষ হয়েছে, এতে উভয়পক্ষের অন্তত ৫০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। 

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উপজেলার মধ্যবাজার এলাকায় এ সংঘর্ষের তথ্য দিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় লোকজন জানায়, উপজেলার বড়ইউড়ি ও বাহুবল গ্রামের দুই শিশুর মধ্যে ঝগড়া হয়। এ নিয়ে বিকাল থেকেই দুই গ্রামের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। সন্ধ্যার পর উভয় পক্ষের লোকজন দেশি অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে গুরুতর আহত কয়েকজনকে হবিগঞ্জ সদর আধুনিক হাসপাতাল, বাহুবল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

রাত ১০টার দিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বর্তমানে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকার তথ্য দিয়ে বাহুবল থানার ওসি মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

