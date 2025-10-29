রাত থেকে ৪৮ ঘণ্টা দেশের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস থাকবে না

সঞ্চালন লাইনের আন্তঃসংযোগ আইসোলেশন কাজ এবং হরিপুর ভাল্ভ স্টেশন মডিফিকেশন কাজের জন্য বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাত ১০টা থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৪৮ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে। এই গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে বুধবার রাত ১০টা থেকে শুরু হয়ে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাত ১০টা পর্যন্ত।
তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত এলাকায় বিদ্যমান সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে, ইজিসিবি ৪১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইজিসিবি ৩৩৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইজিসিবি ২×১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিটি ইকোনোমিক জোন, রহিম এনার্জি লিডিটেড, যাত্রামুড়া, কাঁচপুর, মদনপুর, বন্দর, রূপগঞ্জ, কাঞ্চন, মূড়াপাড়া, ভূলতা, আধুরিয়া, আড়াইহাজার, শ্যামপুর (বিসিক এলাকা) ও আশেপাশের এলাকাসহ শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম দিকের পুরো নারায়ণগঞ্জ এলাকা।।
এছাড়াও, আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে বলেও তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য তিতাস গ্যাস দুঃখ প্রকাশ করেছে।