সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
জোট করলেও নিজ প্রতীকে নির্বাচন করবে গণঅধিকার পরিষদ: নুর

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:০৯
সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন নুরুল হক নুর। ছবি: সংগৃহীত

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেছেন, আগামী নির্বাচনে গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কারও সঙ্গে জোট করলেও গণঅধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ বেশিরভাগ আসনে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করবেন।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে সিলেটের বিয়ানীবাজারে বিভাগীয় গণসমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। সমাবেশ শেষে দলীয় প্রার্থীদের হাতে প্রতীক তুলে দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে নির্বাচনী কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন নুরুল হক নুর।

এসময় তিনি বলেন, পরিবর্তনের সংগ্রামকে সাফল্যে পরিণত করার সময় এসেছে। রাষ্ট্র সংস্কারের পাশাপাশি নিজেদের চিন্তা, সমাজ ও রাজনীতির সংস্কারও জরুরি। ক্ষমতাকেন্দ্রিক যে দানবীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা পরিবর্তন করতে হবে। দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে তরুণদের নতুন রাজনীতিতে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরও বলেন, গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ করে, ভিন্নমতের মানুষের নামে মামলা-হামলা দিয়ে এই দেশে ফ্যাসিবাদী ও একদলীয় শাসন কায়েম করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলেছেন, লড়াই করেছেন, তাদের কারাগারে যেতে হয়েছে। এখন দেশে মুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন- হবিগঞ্জ ৩ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী চৌধুরী আশরাফুল বারী নোমান, সিলেট-১ আসনের প্রার্থী আকমল হোসেন, হবিগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী আহমদ হোসেন জীবন, গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদের সদস্য ফারুক হাসান, উপদেষ্টা হাবীবুর রহমান, যুব-অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাদিম হাসান, বিয়ানীবাজারের সমন্বয়ক বিবেকানন্দ দাস।

ইত্তেফাক/এপি

সিলেট নির্বাচন প্রতীক

