অলৌকিকভাবে স্থায়ী ওজন কমানো সম্ভব না: আলিয়া ভাটের পুষ্টিবিদ

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৩
লাখ লাখ মানুষ শরীরের অতিরিক্ত মেদের সঙ্গে লড়াই করছেন। ডায়েট, জিম মেম্বারশিপ বা ক্ষণস্থায়ী ফলাফলে নিয়ে বহু মানুষ হতাশ। এ নিয়ে বলিউডের বিখ্যাত তারকা অলিয়া ভাটের ব্যক্তিগত পুষ্টিবিদ ড. সিদ্ধান্ত ভার্গব বলছেন, ‘টেকসইভাবে ওজন কমানোর রহস্য কোনো অভিনব ডায়েট বা অলৌকিকভাবে সম্ভব না।’

ড. ভার্গব ইউটিউবে বলেন, শরীর তখনই চর্বি পোড়ায়, যখন আপনি দৈনিক যত ক্যালোরি পোড়ান তার চেয়ে কম ক্যালোরি গ্রহণ করেন। ক্যালোরি ঘাটতি ছাড়া কোনো ডায়েট কার্যকর নয়।

তিনি জানান, ক্যালোরি ঘাটতি তৈরি করার একক পদ্ধতি নেই। কেউ খাবারের পরিমাণ কমায়, কেউ ব্যায়াম বাড়ায়। গুরুত্বপূর্ণ হলো ধারাবাহিকতা এবং জীবনযাত্রার সঙ্গে মানানসই পদ্ধতি বেছে নেওয়া।

ড. ভার্গব সতর্ক করেছেন, রাতারাতি চর্বি গলানোর কোনো জাদুকরী ডায়েট নেই। পরিবর্তে নিজের শরীর, রুটিন ও লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

এ নিয়ে তিনি টিপস  প্রদান করেন। টিপসগুলো হলো-  প্রতিদিনের খাবারের তালিকা তৈরি করে ক্যালোরি ট্র্যাক করুন; শাকসবজি, চর্বিহীন প্রোটিন ও পূর্ণ খাবার খান; নিয়মিত হাঁটা, জগিং বা ওজন তোলা করুন; দ্রুত ফলাফলের ক্র্যাশ ডায়েট এড়িয়ে চলুন; প্রয়োজনে সার্টিফাইড ডায়েটিশিয়ান বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গবেষণাও ড. ভার্গবের পরামর্শকে সমর্থন করে। Obesity Review–এর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ক্যালোরি ঘাটতি চর্বি হ্রাসের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। American Journal of Clinical Nutrition–এর গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ক্যালোরি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিয়েছেন, তারা ট্রেন্ডি ডায়েট অনুসরণকারীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল পেয়েছেন।

 

স্বাস্থ্য

