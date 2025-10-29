হতাশাজনক প্রত্যাবর্তন বাবরের, বড় ব্যবধানে পাকিস্তানের হার

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবর আজমের প্রত্যাবর্তনটা মোটেও সুখকর হলো না। সাড়ে ১০ মাস পর পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি একাদশে ফেরা এই তারকার প্রত্যাবর্তন হলো চরম হতাশাজনক। ফরম্যাটটিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করলেন এ তারকা। আর তার ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বড় ব্যবধানে হারলো হলো পাকিস্তান।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাতে রাওয়ালপিন্ডিতে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৫৫ রানের ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। ১৯৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৮.১ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রানে থেমেছে স্বাগতিকরা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৭ রানের ইনিংস খেলেছেন সাইম আইয়ুব। ৪ ওভারে ১৪ রান খরচায় ৪ উইকেট নিয়ে বাবরদের স্বল্প রানে গুটিয়ে দেওয়ার নায়ক কোরবিন বোশ।
রান তাড়ায় নেমে শুরুটা খারাপ ছিল না পাকিস্তানের। ওপেনিং জুটিতে তারা ৩১ রান পেয়েছিল। ১৯ বলে ৪ চারের মারে ২৪ রান করে সাহিবজাদা ফারহান আউট হওয়ার পর ছন্দ হারায় তারা। ২ বল খেলে কোনো রান না করেই সাজঘরে ফেরেন সাড়ে ১০ মাস পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা বাবর। সবশেষ গত বছরের ডিসেম্বরে এ সংস্করণে পাকিস্তানের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। এদিন মাত্র ৯ রান করলে রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক হওয়ার সুযোগ ছিল তার সামনে।’
বাবরের পর ব্যর্থ হন অধিনায়ক সালমান আলী আঘাও। ৭ বলে ২ রান করে সাজঘরে ফেরেন তিনি। দুজনকেই শিকার করেন বোশ। চতুর্থ উইকেটে উসমান খানকে নিয়ে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন সাইম। ৩৯ রানের জুটি গড়ে একাদশ ওভারে বিদায় নেন তিনি। ২৮ বলে ৪ ছক্কা ও ১ চারের মারে ৩৭ রানে থামে এ ওপেনারের ইনিংস। এরপর ক্রিজে এসে ৪ বলে ৩ রান করে লুঙ্গি এনগিদির বলে বোল্ড হন হাসান নাওয়াজ। তিন বল পর বিদায় নেন ১২ বলে ১২ রান করে উসমানও। এর তিন বল পর বিদায় নেন ফাহিম আশরাফ (১)। তাতে ম্যাচ থেকে একপ্রকার ছিটকে পড়ে পাকিস্তান। আউট হওয়ার আগে ২০ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৩৬ রান করে হারের ব্যবধান কমান মোহাম্মদ নাওয়াজ।
স্বাগতিকদের লড়াইয়ে থেকে ছিটকে দেওয়ার পথে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন প্রোটিয়া পেসার বোশ। ৪ ওভারে মাত্র ১৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এছাড়া ৩ ওভারে ৩১ রান খরচায় ৩ উইকেট নিয়েছেন জর্জ লিন্ডে। ২১ রান খরচায় ২ উইকেট নিয়েছেন লিজাড উইলিয়ামস।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে রিজা হেনড্রিকস, টনি ডে জর্জি ও লিন্ডের ব্যাটে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রানে বড় পুঁজি পেয়েছিল প্রোটিয়ারা। রিজা ৪০ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় ৬০ রান করেন। ২২ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৬ রান করেন লিন্ডে। ১৬ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় ৩৩ রান করেন জর্জি। এছাড়া ১৩ বলে ৫ চারের মারে ২৩ রানের মারকুটে ইনিংস খেলেন কুইন্টন ডি কক। পাকিস্তানের হয়ে সবচেয়ে সফল বোলার মোহাম্মদ নাওয়াজ ২৬ রান খরচায় ৩ উইকেট নিয়েছেন। ৩১ রান খরচায় ২ উইকেট নিয়েছেন সাইম।