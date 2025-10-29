প্লট দুর্নীতি: শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সর্বশেষ সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ আজ

নিয়মবহির্ভূতভাবে রাজউকের প্লট নেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার সর্বশেষ সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে আজ।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুদকের করা এই মামলায় ঢাকার পঞ্চম বিশেষ জজ আদালতে সাক্ষ্য দিবেন তদন্ত কর্মকর্তা।
পাশাপাশি এই আদালতে একই অভিযোগে সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে প্রধান আসামি করে মামলার সপ্তম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণও সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।
দুদকের অভিযোগ, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৩০ কাঠা প্লট বরাদ্দ নেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলেমেয়ে। পরে তিন মামলায় ৪৭ জনকে আসামি করে দুদক।