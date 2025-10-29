জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আশুলিয়ায় ছয়জনের মরদেহ পোড়ানোসহ সাতজনকে হত্যার অভিযোগের মামলায় সাবেক এমপি সাইফুল ইসলামসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আজ।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে এ সাক্ষ্যগ্রহণ হবে। এদিন দুজন সাক্ষীর জবানবন্দি দেবেন।
গত ২১ অক্টোবর সাক্ষ্য দেন এএসপি এনায়েত ও শহীদ বায়োজিদ বোস্তামীর ভাই কারিমুল। পরে তাদের জেরা করে স্টেট ডিফেন্স ও আসামিপক্ষের আইনজীবী। এখন পর্যন্ত এ মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন ১৮ জন।
এ মামলায় গত ২১ আগস্ট বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। মামলার মোট আসামি ১৬ জন। তাদের মধ্যে গ্রেপ্তার আছেন ৮ জন। গ্রেপ্তার থাকাদের মাঝে শেখ আবজালুল হক এরই মধ্যে রাজসাক্ষী হয়েছেন।