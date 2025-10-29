সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জুলাই গণঅভ্যুত্থান

ছয়জনের মরদেহ পোড়ানোসহ সাতজনকে হত্যার অভিযোগে ১৬ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ আজ

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:১৪
ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আশুলিয়ায় ছয়জনের মরদেহ পোড়ানোসহ সাতজনকে হত্যার অভিযোগের মামলায় সাবেক এমপি সাইফুল ইসলামসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আজ।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে এ সাক্ষ্যগ্রহণ হবে। এদিন দুজন সাক্ষীর জবানবন্দি দেবেন।

গত ২১ অক্টোবর সাক্ষ্য দেন এএসপি এনায়েত ও শহীদ বায়োজিদ বোস্তামীর ভাই কারিমুল। পরে তাদের জেরা করে স্টেট ডিফেন্স ও আসামিপক্ষের আইনজীবী। এখন পর্যন্ত এ মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন ১৮ জন।

এ মামলায় গত ২১ আগস্ট বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। মামলার মোট আসামি ১৬ জন। তাদের মধ্যে গ্রেপ্তার আছেন ৮ জন। গ্রেপ্তার থাকাদের মাঝে শেখ আবজালুল হক এরই মধ্যে রাজসাক্ষী হয়েছেন।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

মামলা হত্যা লাশ জুলাই গণহত্যা জুলাই গণঅভ্যুত্থান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘আপনি বেশি কথা বলেন, আদালত বিব্রত হয়’: আইনজীবী আমির হোসেনকে ট্রাইব্যুনাল

ইনুর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আদেশ আজ

বিশেষ সংবাদ

বেওয়ারিশ লাশের সারি দীর্ঘ হচ্ছে

সাবেক পুলিশ কমিশনার সাইফুল কারাগারে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আইআইইউসির টাকা আত্মসাৎ: নদভী দম্পতিসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

রিক-রনসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিচ্ছে দুদক

বাতিল হলো ১২৮ জুলাই যোদ্ধার গেজেট

ছয়জনের মরদেহ পোড়ানোর মামলা : ২০ সাক্ষীর সাক্ষ্য-জেরা সম্পন্ন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng