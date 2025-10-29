কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্টমার্টিন দ্বীপের অদূরে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় একটি ট্রলার থেকে সাত জেলেকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) বিরুদ্ধে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ কে কে পাড়ার জেলে ইমাম হোসেন। এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে তাদের ধরে নিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন তিনি।
জেলে ইমাম হোসেন জানান, টেকনাফের কে কে পাড়া ঘাট থেকে কয়েকটি ট্রলার সাগরে মাছ ধরতে যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে জাহাজগুলো আরাকান আর্মির কবলে পড়ে। পরে আরাকান আর্মি সদস্যরা মাছ ও ট্রলারসহ ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালী বোট মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ বলেন, টেকনাফ কে কে পাড়ার শাওন মালিকানাধীন হামিদ মাঝির পরিচালিত একটি ট্রলার সাগরে মাছ শিকার শেষে ঘাটে ফিরছিল। পথে মিয়ানমারের আরাকান আর্মির সদস্যদের হাতে ৭ জেলে আটক হয়েছেন। ট্রলার ও মাছসহ তাদের ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি।
এদিকে এ ঘটনায় মিয়ানমার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল আরাকান নেটওয়ার্কে এসব জেলেদের ছবি–সংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের জলসীমা অতিক্রম করায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাছ ধরার ট্রলারটি আটক করেছে আরাকান আর্মির উপকূলীয় নিরাপত্তা উপ-ইউনিট। ট্রলার থেকে তিনটি মাছ ধরার জাল এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ২৬০ কেজি মাছ উদ্ধার করা হয়েছে।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাকিব হাসান চৌধুরী গণমাধ্যমকে বলেন, একটি ট্রলারসহ সাত জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর স্থানীয়দের মাধ্যমে শুনেছি। ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বিজিবি ও কোস্টগার্ডের সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়েছে।