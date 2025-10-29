সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় প্রেমিকের পরামর্শে অতিরিক্ত গ্যাসের ট্যাবলেট খাইয়ে স্বামীকে হত্যার অভিযোগে এক নববধূকে আটক করেছে পুলিশ।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে উপজেলার নন্দলালপুর গ্রাম থেকে মৃতের মরদেহ উদ্ধার ও অভিযুক্ত নববধূকে আটক করা হয়।
মৃত আব্দুল করিম (২৫) ওই গ্রামের নবী মণ্ডলের ছেলে। আটক নববধূ তানজিলা খাতুন (২২) পাবনার সাথিয়া উপজেলার বাঐটোলা গ্রামের হাসেন আলীর মেয়ে।
স্থানীয় ও মৃতের স্বজনরা জানান, এক মাস আগে মিশুকচালক আব্দুল করিম পারিবারিক সম্মতিতে সাথিয়ার তানজিলা খাতুনকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর করিমের পরিবার জানতে পারে, আগে থেকেই সাথিয়ার প্রতিবেশী ও সিএনজি চালিত অটোরিকশাচালক নুর আলম ওরফে নাহিদের সঙ্গে তানজিলার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি তানজিলা বাবার বাড়িতে গেলে প্রেমিক নাহিদ তাকে বিয়ের জন্য চাপ দেন। এতে তানজিলা তার স্বামীকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি গ্যাসের ট্যাবলেট সংগ্রহ করেন।
গত সোমবার (২৭ অক্টোবর) রাতে তানজিলা কৃমিনাশক ট্যাবলেটের কথা বলে স্বামী করিমকে অতিরিক্ত গ্যাসের ট্যাবলেট খাওয়ান। কিছুক্ষণ পর করিমের পেটে জ্বালাপোড়া শুরু হলে প্রথমে তাকে স্থানীয় ক্লিনিকে নেওয়া হয় এবং পরে এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে তার মৃত্যু হয়।
শাহজাদপুর থানার ওসি আলী আসলাম বলেন, ‘বুধবার সকালে নিহত আব্দুল করিমের মরদেহ উদ্ধার এবং নববধূ তানজিলাকে আটক করে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বামীকে অতিরিক্ত গ্যাসের ট্যাবলেট খাওয়ানোর কথা স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।’